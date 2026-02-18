Haberler

Sağlıklı Çocuk Eğitimi Yahşihan'da

Sağlıklı Çocuk Eğitimi Yahşihan'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" eğitimi gerçekleştirildi.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" eğitimi gerçekleştirildi.

Şehit Osman Öden İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kasman, sağlıklı yaşam bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Eğitim kapsamında çocuklara sağlıklı beslenme, hijyen kuralları, fiziksel aktivitenin önemi ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri anlatıldı.

Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile UMKE personeli tarafından ambulans ve acil müdahale araçları tanıtılarak ekipmanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA " / " + Ali Karayel -
Asensio, eski hocasını pişman etti

Eski hocasını pişman etti
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor