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Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Süleyman Aygün emekliye ayrıldı

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Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Süleyman Aygün emekliye ayrıldı
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Samsun'un Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Aygün emekliye ayrıldı. Aygün için veda yemeği düzenlendi; İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, Başhekim Uzman Dr. Mevlüt Güven ve hastane çalışanları katıldı.

Samsun'un Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Süleyman Aygün, emekliye ayrıldı. Aygün için veda yemeği düzenlendi.

Hekimlik mesleğine 25 Eylül 1980'de başlayan Dr. Süleyman Aygün, ilk olarak Terme'de görev yaptı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Aygün, 1988 yılında Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçede görev yapan ve Vezirköprü'de evlenen Aygün, meslek hayatının önemli bir bölümünü burada geçirdi.

Aygün'ün emekliliği dolayısıyla düzenlenen veda yemeğine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mevlüt Güven ve hastane çalışanları katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Aygün'le yaşanan anılar paylaşıldı.

Programda duygularını dile getiren Dr. Süleyman Aygün, kendisi için düzenlenen veda programına katılan meslektaşlarına teşekkür etti.

Aygün, "Hastaneden ayrılıyor olabilirim ama sizlerden ayrılmıyorum. Beni bu anlamlı gecede yalnız bırakmadığınız için sağ olun" diye konuştu.

Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mevlüt Güven ise Aygün'ün çalışma arkadaşlarıyla kurduğu samimi ilişkilere değindi. Aygün'ün farklı kuşaklardan çalışanlarla güzel diyaloglar geliştirdiğini belirten Güven, "Daha biz doğmadan memuriyete atanmış doktor abimiz geldi. Biz isterdik ki biraz daha kalsın ama resmi olarak ayrılmış oldu. Yaş önemli değil. Herkesle güzel diyaloglar kurmuş, güzel hatıralar biriktirmiş. Kendini sevdirmiş bir abimiz. Ben kendisini tanıdığım için çok mutluyum. Emekleri için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Süleyman Aygün'e çiçek ve hediye verildi. Mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde uğurlanan Aygün, uzun yıllar görev yaptığı hastaneye ve çalışma arkadaşlarına veda etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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