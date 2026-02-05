Haberler

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da üretilen bir sucuk markasında tek tırnaklı eti tespit edildi. Bu gelişme sonrası ekipler teyakkuza geçti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde sahaya inerken, İl Müdürü Asım Baş da denetimlere bizzat katıldı.

  • Sakarya'da Burhan Güvenal markalı sucuk ürününde tek tırnaklı et tespit edildi.
  • Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ve et ürünleri işletmelerine yönelik denetimleri gündüz ve gece sürdürdü.
  • Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, gece denetimlerine katıldı.

Sakarya'da faaliyet gösteren Burhan Güvenal markalı bir sucuk üreticisine ait üründe yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Gıda güvenliğini tehdit eden bu tespit, son dönemde kentte gündeme gelen at ve eşek eti skandallarının ardından kamuoyunda ciddi tepkiye neden oldu.

DENETİMLER GECE SAATLERİNDE YOĞUNLAŞTI

Yaşanan gelişmenin ardından Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sıkılaştırdı. İl genelinde et ve et ürünleri üreten işletmeler ile satış noktalarına yönelik kontroller gündüzle sınırlı kalmadı, gece saatlerinde de devam etti. Denetimlerde hijyen şartları, ürün içerikleri, üretim izinleri ve kayıt dışı faaliyetler ayrıntılı şekilde incelendi.

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçtiBakanlık tarafından paylaşılan o liste...

İL MÜDÜRÜ DENETİMLERE KATILDI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, gece yapılan denetimlere bizzat katıldı. Baş, denetimlerin yalnızca rutin bir uygulama olmadığını vurgulayarak, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını ifade etti.

İşte kentteki denetimlerden kareler;

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAnamurlu:

Eee daha yeni mi harekete geçiyorlar,

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALCHN:

İl mudurude inmis. Kundurasi eskir fazla dolasmasin. Pacasi tozlanir yazik.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Yine Sakaryamı? Hiç şaşmadık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı

Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı