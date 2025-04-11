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Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan'da yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde, birçok gıda ürününde sağlığı tehdit eden maddeler tespit edildi. Ünlü bir markette satılan Diyar Baharat ürünlerinde de yabancı madde bulunması dikkat çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi, gıda sektöründe ciddi ihlallerin yaşandığını ortaya koydu. Denetimler sonucunda, bazı ürünlerde tüketici sağlığını tehdit eden unsurlar tespit edildi. Ünlü bir market zincirinde satışı yapılan Diyar Baharat'ta ise yabancı madde bulundu.

BAHARAT ÜRÜNLERİNDEKİ İHLALLER

Baharat karışımları: Diyar Baharat, Paprika ve Nur Ovalı markalarına ait ürünlerde yabancı maddeler bulundu.

Gıda boyası kullanımı: Gold Baharat markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİNDEKİ İHLALLER

Köfte ürünleri: Kırıkkale'de faaliyet gösteren Demirbaş Kasabı'nın "Kasap Köfte" ürününde deri, dil ve baş eti bulunduğu belirlendi.

Kıyma ürünleri: Gaziantep'te hizmet veren Merve Temizlik adlı yemek şirketinin kıyma ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti (at veya eşek eti) tespit edildi.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ İHLALLER

Tereyağı ürünleri: Bilal Koç markalı tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı saptandı.

YASAL İŞLEM UYGULANACAK

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve ihlal tespit edilen firmalara yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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