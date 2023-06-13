Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde GETAT Merkezi açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi hizmete açıldı. GETAT Merkezi, hacamat ve kupa uygulamaların yapıldığı bir merkez olarak hizmet verecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi hizmete açıldı.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ek hizmet binasında hacamat ve kupa uygulamaların yapıldığı GETAT Merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abbas Aras, halk arasında "hacamat" olarak bilinen kupa tedavisiyle ilgili sertifika eğitimi aldığını belirtti.

Ozon tedavisiyle ilgili bilgiler veren Aras, "Ozon aslında atmosferde bulunan bir gazın adıdır. Ozonda 3 amacımız var. Kandaki oksijen miktarını artırmak, damarların genişlemesiyle daha önce kan gitmeyen yerlere kan gitmesini, oksijenin kanın gitmediği yerlere bırakılmasını ve böylece dokularda bir yenilenme yapmasını sağlamak." dedi.

Ozon tedavisinde bir yaş sınırlamasının olmadığını bildiren Aras, "Ozon tedavisi birçok hastalıkta kullanılıyor. Kas ve eklem hastalıklarında, bel ve boyun fıtıklarında, sinirsel ve nörolpatik ağrılarda, iyileşmeyen kronik, diyabetik ve yatak yaralarında, ciltle ilgili hastalıklarda kullanılabiliyor." diye konuştu.