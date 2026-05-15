Van'da hastalanan 3,5 aylık bebek, ambulans uçakla İzmir'e sevk edildi

Van'da doğuştan bağırsak rahatsızlığı bulunan 3,5 aylık bebek, tedavisi için ambulans uçakla İzmir'e sevk edildi. Bebek, İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Van'daki bir hastanede tedavi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla İzmir'e sevki kararlaştırıldı.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Van'dan aldığı bebeği İzmir'e getirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından teslim alınan bebek, İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin çocuk intestinal yetmezlik servisinde tedavisine başlanan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
