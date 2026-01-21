Haberler

Van'da karla mücadele ekipleri hasta taşıdı
Van'da yoğun kar ve tipinin ardından ulaşıma kapanan mahallelerde yaşayan hastalara, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla yol açılarak sağlık ekipleri tarafından acil müdahalede bulunuldu. KOAH hastası bir kişi ve yüksek ateşle rahatsızlanan iki çocuk hastaneye ulaştırıldı.

VAN'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve mezralarda yaşayan hastalar, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla yolların açılmasının ardından, sağlıkçılar tarafından hastanelere ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kapanan 198 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütürken, hasta ihbarlarına da anında müdahale etti. Kış şartlarının etkili olduğu Bahçesaray ilçesi Ünlüce Mahallesi Dökmetaş mezrasında rahatsızlanan KOAH hastası Zibar Kelek (65) için yakınları yetkililerden yardım istedi. İhbarla bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun açılmasının ardından Kelek, ilçe hastanesine ulaştırılıp tedaviye alındı.

Arvas Mahallesi Sakız mezrasında rahatsızlanan Enes (10) ve Eylül Kızıl (5) kardeşler için de ekipler seferber oldu. Yüksek ateş ve kusma şikayetiyle kardeşler, evlerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bağcılar ve Cevizlibelen mahallelerinde yolda kalan ambulanslar da karla mücadele ekiplerinin desteğiyle hastalara ulaşabildi.

Öte yandan, Başkale ilçesi Geçit Vermez Mahallesi'ne hasta almaya giden ambulans, kontrolden çıkıp kara saplandı. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
