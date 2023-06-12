Van'da dağlık alanda düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, dağlık alanda düşme sonucu ayağı kırılan 60 yaşındaki Şükrü Gülşen, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, dağlık alanda düşme sonucu ayağı kırılan 60 yaşındaki Şükrü Gülşen, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Altındere köyü kırsalında düşen ve ayağı kırılan Gülşen'in haber verdiği yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans, dağlık alandaki yaralıya ulaşamayınca ambulans helikopter görevlendirildi.
Gülşen, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle olay yerinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Sağlık