Vali Turan, Babaeski'deki sağlık yatırımlarını yerinde inceledi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde yapımı devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, Babaeski İlçe Sağlık Müdürü Fatma Banu İşler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ile birlikte yapımı süren Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Entegre Sağlık Kampüsü inşaat alanında incelemelerde bulundu.

8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yer aldığı proje alanını inceleyen Vali Turan, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tamamlandığında vatandaşların birçok sağlık hizmetine tek merkezden ulaşabileceği yatırımın, Babaeski ve çevresindeki sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artıracağını vurgulayan Turan, projenin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı