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Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor

Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde yapımı devam eden 50 yataklı Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Hastane, modern birimleriyle bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunacak.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde yapımı devam 50 yataklı Söğüt Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, inşaatın mevcut durumu ile planlanan iş takvimini değerlendirdi. Projede gelinen aşama, teknik çalışmalar ve yapım sürecine ilişkin bilgiler kendisine sunuldu. Ardından bir açıklama yapan Vali Sözer, "Toplam 13 bin 741 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilen hastane; modern poliklinikleri, ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, palyatif bakım merkezi, diyaliz ünitesi, görüntüleme alanları, acil servis, helikopter pisti ve diğer sağlık birimleriyle Söğüt ve çevresine nitelikli sağlık hizmeti sunacak şekilde planlandı" dedi.

Öte yandan Sözer, sağlık alanındaki yatırımların vatandaşlarımızın yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirterek, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekti. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte ilçenin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini ifade eden Valimiz Sözer, emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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