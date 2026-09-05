Hatay Valisi Masatlı, Dörtyol'daki Sağlık Merkezi Yatırımlarını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Dörtyol ilçesinde yapımında sona gelinen 9 Ocak (Doğan Yiğit) Aile Sağlığı Merkezi ile yapımı devam eden Dörtyol Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık merkezlerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Masatlı, yatırımların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara daha modern, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amacıyla hayata geçirilen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Masatlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı