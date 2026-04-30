Vali Akbıyık'tan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde denetim

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret programı kapsamında hastane birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Dr. İdris Akbıyık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ile bir araya geldi. Başhekim Acar'dan hastanenin genel durumu, kapasitesi ve devam eden projeler hakkında detaylı bir brifing alan Vali Akbıyık, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Vali Akbıyık, hastane ziyareti sırasında sağlık durumu nedeniyle tedavi gören vatandaşları da ihmal etmedi. Önceki dönem AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in eşini tedavi gördüğü odada ziyaret eden Vali Akbıyık, Laçin ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu.

"Vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmetini alması önceliğimizdir." diyen Vali Akbıyık, ziyareti sırasında tüm hastalara acil şifalar temennisinde bulunarak hastaneden ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı