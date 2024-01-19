Genel cerrahi uzmanı uyardı: "Uzun süre tuvalette beklemek hemoroide yol açıyor"

SAMSUN - Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ömer Faruk Bük, uzun süre tuvalette beklemenin, makatta çatlağa ve hemoroidal hastalığa yol açacağını söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesinde görevli Opr. Dr. Ömer Faruk Bük, hemoroid hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tuvalette uzun süre oturan insanlarda hemoroidal hastalıkların sık görüldüğünü ifade eden Opr. Dr. Ömer Faruk Bük, "Tuvalette uzun süre oturan insanlarda makat çatlağı sık görülür. Hemoroidal hastalık ve anal fistül de o bölgedeki salgı bezlerinde bozukluk, o bölgedeki bakterileri, çatlak bölgelerinden cilt altında geçişini kolaylaştırır. Dolaylı olarak uzun süre tuvalette beklemek, makat çatlağına ve hemoroidal hastalığa yol açacağı için bunlar sonrasında da bir apseye yol açabilir. İkinci planda bir apseye yol açabilir" dedi.

Tedavi süreci

Hemoroid hakkında bilgi veren tedavi süreci ile ilgili konuşan Dr. Ömer Faruk Bük, "Anal fistül kalın bağırsağın son kısmı olan kanal dediğimiz kısımda genelde o bölgedeki çatlaktan dolayı ya da bir hemoroid enfeksiyonundan dolayı yastıkçık dediğimiz büyük abdest yapmayı kolaylaştıran hemoroid köklerinden kaynaklanan bir enfeksiyon sonucu gelişir. Burada bir tünel oluşur. Buradaki tünelin bir kısmı makatın içindeyken diğer ucu cilt altında açılarak cilde doğru açılır. Genelde insanlar bunu sertlik, şişlik, 'zong'layıcı tarzı ağrı ve kızarıklık olarak hissederler. Bu aslında bir apsenin bulgusudur. Öncelikle hastanın makat çevresinde kızarıklık, şişlik, bir hassasiyet fark ettiğinde, mutlaka bir hastaneye veya genel cerrahi uzmanına gelmesi gerekiyor. Çünkü burada saatlerin, günlerin önemi vardır. O bölge çok kirli olduğu için ve direk bağırsak içiyle ilişkili bir durum olduğu için yoğun kolon bakterisi bulunduğu için hızlıca ilerleyen apseler kontrolden çıkan enfeksiyonlara yol açabilir. Bir apse varsa hızlıca bu apsenin boşaltılması gerekir. Fistül varsa tanı aşamasında kontrastlı emargörüntülemesi yapılması gerekir. Fistülün tipleri vardır. Yüzeysel olabildiği gibi derin yerleşimli yerlerde de olabilir. Tedavide bizi en önemli etkileyen durum fistül tünelinin kişinin büyük abdestini tutmasını sağlayan kanalların ne kadar içine aldığı, ne kadarını kat ettiği önemlidir. Tedavide en önemli kısım fistülün tipidir. Makat bölgesinin bir tarafından başlayarak arkaya ve sağ, sola geçen at nalı fistüllerde vardır" diye konuştu.

"Seton yöntemi

Hemoroidin iyileşme süreci ile ilgili Dr. Bük, "Yüzeysel dediğimiz fistüllerde lazer yöntemiyle ya da fistülün üstünü açarak tedavi edilebilir. Büyük abdest tutmayı sağlayan kasları içine alan fistüllerde bu kasları kesemediğimiz için aşamalı dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Eğer fistül yoluna açılan bir apse yok ise tünel çok uzun değilse ya da çok kısa değilse lazer yöntemi denilebilir. Maalesef lazer yönteminin fistül tedavisinde başarısı azdır. Biz genelde seton dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Burada fistülün dış ağızından başlayarak kasa kadar olan kısmını çıkartarak, kası içine alan kısmına bir lastik koyuyoruz. Bu lastik 3 ile 6 aya kadar kalıyor. Bir sonraki ameliyatta ne kadar kasın bu fistülün tünelinden kurtulduğuna bağlı olarak kesme işlemini yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.