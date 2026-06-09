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Uzm. Dr. Emine Sibel Şan "Yaz Aylarında Soğuk İçecek Tüketimine Dikkat"

Uzm. Dr. Emine Sibel Şan 'Yaz Aylarında Soğuk İçecek Tüketimine Dikkat'
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Yaz mevsiminde çocuklarda soğuk içecek ve dondurma tüketiminin artmasıyla üst solunum yolu enfeksiyonları riskine dikkat çeken uzmanlar, aileleri klima kullanımı, hijyen ve beslenme konularında uyarıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çocukların soğuk içecek ve dondurma tüketiminde artış yaşanırken, uzmanlar üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan, yaz aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, özellikle aşırı soğuk içecek tüketimi, klima kullanımındaki artış ve kalabalık ortamlarda geçirilen zamanın enfeksiyon riskini artırabileceğini söyledi.

Uzm. Dr. Emine Sibel Şan, "Toplumda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının yalnızca kış aylarında görüldüğü düşünülse de yaz döneminde de çocuklarda sık karşılaştığımız sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle çok soğuk içeceklerin hızlı tüketilmesi, boğaz mukozasında geçici hassasiyet oluşturarak viral enfeksiyonların ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir" dedi.

Çocukların yaz aylarında açık havada daha fazla vakit geçirdiğini belirten Şan, sıcak havalarda serinleme amacıyla tüketilen buzlu içeceklerin ölçülü olması gerektiğini ifade ederek, "Çocukların yeterli sıvı tüketmesi son derece önemlidir. Ancak bu ihtiyacın mümkün olduğunca oda sıcaklığındaki veya hafif serin içeceklerle karşılanması daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtileri arasında burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik ve hafif ateşin yer aldığını hatırlatan Şan, belirtilerin uzun sürmesi veya yüksek ateş, nefes darlığı gibi belirtilerin eşlik etmesi durumunda mutlaka bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Ailelere önerilerde bulunan Şan, çocukların klima karşısında uzun süre kalmaması, el hijyenine dikkat edilmesi, yeterli sıvı tüketiminin sağlanması ve dengeli beslenmenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Sibel Şan, yaz aylarında alınacak basit önlemlerle çocukların sağlıklı ve güvenli bir tatil dönemi geçirebileceğine dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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