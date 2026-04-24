Uzmanlar uyardı: 'Asansör yerine merdiven kullanmak bile kalbiniz için büyük bir yatırım'

Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden Dr. Öğr. Üyesi İlkin Guliyev ve Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, kalp sağlığı ile ilgili hayati uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, kalp sağlığını korumanın yolunun spor salonlarından değil, mutfaktaki doğru tercihlerden ve günlük düzenli hareketten geçtiğini vurguladı. Egzersizin en güçlü ilaç olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İlkin Guliyev, haftada en az 150 dakika orta düzeyde aktivite yapılmasını önerdi. Guliyev, özellikle popüler olan ancak risk barındıran aktivitelere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Haftada bir gün yapılan halı saha gibi aşırı tempolu egzersizler, kalp krizi ve ani ölüm riskini artırabilir. Bizim önerimiz, her gün düzenli ve sürdürülebilir harekettir. Spor salonuna gitmek şart değil, asansör yerine merdiven kullanmak bile kalbiniz için büyük bir yatırımdır."

"Tabağınız koruyucu kalkanınız olsun"

Kalp sağlığının bir diğer köşe taşının beslenme olduğunu ifade eden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz ise, Akdeniz tipi diyetin önemine değindi. Aydınyılmaz, kalp dostu beslenmenin formülünü şu şekilde özetledi:

"Günlük tuz tüketimini 5 gramın (yaklaşık bir çay kaşığı) altına düşürmek tansiyonu dengelemek için kritiktir. Günde 200'er gram meyve ve sebze tüketimi, tam buğdaylı gıdalar ve günde 30 gram fındık, kalp sağlığımızı yüzde 30'a varan oranda koruyabilmektedir. Haftada 1-2 gün balık tüketirken, şekerli içeceklerden ve paketli gıdalardan mutlaka uzak durulmalıdır."

Süreklilik hayat kurtarır

Uzmanlar, egzersiz ve sağlıklı diyetin birbirinden ayrılamaz iki temel direk olduğunu belirterek, bu alışkanlıkların sadece kalp hastalıklarını değil, şeker ve kolesterol riskini de kontrol altına aldığını hatırlatarak, "Unutmayın kalbiniz için bugün atacağınız küçük bir adım, yarınki sağlığınızın en büyük güvencesidir" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı