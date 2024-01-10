Uzmanından yemek borusu kanseri uyarısı: "Yemek borusu kanseri sinsi bir hastalıktır, erken teşhis tedavi şansını arttırır"

İSTANBUL - Dünyada en sık görülen kanser türleri arasında 9. sırada olan yemek borusu kanseri hakkında uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Nezih Onur Ermerak, "Yemek borusu kanseri geç bulgu ve şikayet verdiği için hastalar erken evrede fark edemezler. Hastaların sadece yüzde 25'ini diğer organlara sıçramadan yakalayabiliyoruz" dedi.

Artan yemek borusu kanseri vakalarının ardından hastalıkla alakalı uyarılarda bulunan Ermerak, "Yemek borusu kanseri dünyada 9. sırada en sık görülen kanser tipidir. ve çok sinsi seyreden bir hastalıktır. Geç bulgu ve şikayet verdiği için genelde hastalar erken evrede fark edemezler. Hastaların sadece yüzde 25'ini diğer organlara sıçramadan yakalayabiliyoruz. Hastalar bu kansere erken evrede yakalandıklarında sağ kalımları yükseliyor. Bu hastalığın semptomları; yutma güçlüğü, yemek yerken takılma hissi, istemsiz kilo kaybı, öksürük, göğüs, iman tahtası ve sırtta özellikle yemek sonrası gelen bir ağrı ve bu gibi şikayetlerle hastalar mutlaka ilgili merkeze başvurmalılar. Erken evrede teşhis hastaların tedavi şansı artmaktadır." dedi.

"Erkeklerde daha sık görülen bir hastalık"

Günümüzde bizim yaptığımız cerrahi tedavilerde kapalı ameliyatlar, küçük kesilerle kamera eşliğinde yapılan, hastalara bu hastalığın dışında daha az travma sağlayacak şekilde dizayn edilmiş ameliyatlarla hastalara şifayı kavuşturduklarını ifade eden Ermerak, "Hastaların risk faktörü olarak sigara, alkol tüketimi, çok sıcak içeceklerin tüketilmesi, çeşitli meslek gruplarında maruz kalmak risk faktörlerini arttırmaktadır. Erkeklerde daha sık görülen bir hastalık. Bu kanser kendini en sık 50-60 yaş arasında gösteriyor. Hastaların yedikleri besinleri dikkatle tüketmeleri, sigara kullanmamaları, alkol konusunda dikkatli olmaları, yedikleri besinleri iyi çiğnemeli, porsiyon ve besin düzeylerini iyi ayarlamalı Çok önemlidir. Bunlar kesin önleyicidir diyemeyiz ama bunlar koruyucudur. Hastaların 'can boğazdan gelir' lafını düzgün bir şekilde uygulayıp, yemek borumuza dikkat edersek canımızın da iyi yolda ilerleyeceğini söylemek isterim" dedi.