Uzmanından önemli tavsiye: 'Selenyumu takviyelerle değil yumurta ile alabilirsiniz'

- Uzmanından önemli tavsiye: 'Selenyumu takviyelerle değil yumurta ile alabilirsiniz'

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Mustafa Soylak, önemli bir antioksidan kaynağı olan selenyumun faydalarına değinerek, selenyumlu yumurtalar tüketilmesinin daha yararlı olacağını belirtti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, "TÜBA Üniversite Programları" çerçevesinde "Eser Element Tayininde Yeni Yaklaşımlar" başlıklı konferans düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta marketlerden alınan yumurtaların içerdiği zararlı selenyumlar ele alındı. Konferansa katılan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yaptığı açılış konuşmasında bilimsel konuların ele alındığı konferanslara önem verdiklerini belirterek, Prof. Dr. Mustafa Soylak'a teşekkür etti.

"Selenyumun, takviyesi yerine bu tarz doğal yollarla tüketilmesini tavsiye ederim"

Daha sonra konferansta "Eser Element Tayininde Yeni Yaklaşımlar" konusunda konuşan Soylak da, selenyumun faydalarına değinerek, "Selenyumlu yumurtayla büyük marketlerde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Tavuklara selenyumlu yem yediriyorlar, o tavuğun da yumurtladığı yumurta normal tavuğun yumurtladığı yumurtaya göre, daha da çok selenyum içeriyor. Sağlık açısından yararı kanıtlanmış bir elementtir. Selenyumun, takviyesi yerine bu tarz doğal yollarla tüketilmesini tavsiye ederim" dedi.

(BG-MK-ÖK-Y)