Uzmanından, öğrencilerin beslenme çantaları için uyarı Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, okula giden çocukların sağlıklı beslenmeleri için sabahları doğru beslenme stiliyle, bağışıklık sistemlerini ve hastalıklardan korunmaları için doğru besin tüketiminin olması gerektiğini söyledi.

Uzmanından, öğrencilerin beslenme çantaları için uyarı

DİYARBAKIR - Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, okula giden çocukların sağlıklı beslenmeleri için sabahları doğru beslenme stiliyle, bağışıklık sistemlerini ve hastalıklardan korunmaları için doğru besin tüketiminin olması gerektiğini söyledi.

Çocukların beslenme çantalarına taze meyveler ve evde hazırlanmış sandviçlerin koyulmasını öneren Dicle Memorial Hastanesinde görev yapan Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, okul kantinlerinde hazırda satılan tost, işlenmiş ürün içerikleri bol olan sucuk, salam, sosis gibi ürünlerin tüketilmesini engellemek adına evden hazırlanmış beslenme çantasıyla önüne geçilebileceğini söyledi.

Çocukların okula gönderilmeden önce doğru bir kahvaltının hem bağışıklığı artırmayı hem de hastalıklardan korunmaya yardımcı olduğunu söyleyen Akpolat, "Başlangıçta çocuklarımızı okula göndermeden önce doğru bir kahvaltı tabağı hazırlamayı öneriyorum. Kahvaltı tabağında yumurtadan kaliteli protein almış oluruz. Mümkünse çocukların sevdiği peynirleri tercih etmeliyiz. Özellikle çok tuzlu olmayan peynirleri öneriyorum. Bunun yanı sıra çocukların seveceği sebze ve meyve tüketiminin sabah kahvaltılarında olmazsa olmazlar arasında olmalı. Çocuklarımız seviyorsa kahvaltıda süt tüketimi olabilir ve zeytin seviyorsa önerebilirsiniz" dedi.

Çocukların özellikle beslenme çantalarına taze meyveler, taze sandviçlerin yapılıp koyulması gerektiğini belirten Akpolat, "Çocuklarda önem verdiğimiz konuların başında kantinde tüketilen hazır tostlar, işlenmiş ürün içerikleri bol olan sucuk, salam, sosis gibi ürünlerin tüketilmesini engellemek adına evden yapılmış güzel bir beslenme çantasıyla bunun önüne geçebiliriz. Taze meyveler, kuru yemişler gibi güzel bir beslenme çantası hazırlanabilir" diye konuştu.

Gençlerde ve çocuk gruplarında yanlış beslenme sonucu birçok kronik hastalık gruplarını öngördüklerini söyleyen Akpolat, "Bunlarda ilerde en önemli problemlere dönüşen kalp damar problemleri, şeker diyabet, tansiyon hastalığı gibi birçok faktörde hastalıkları erken yaşa kadar görebilmek mümkün. Bizim amacımız hem ilkokul çağında hem de ortaokul genç yetişkin dediğimiz kişilerde, mutlak yeterli dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirip bir yaşam tarzı haline de getirmeyi sağlamaktır. Çünkü bu sayede de aslında biz ileride oluşabilecek erken kronik hasatlık riskini önüne geçmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.