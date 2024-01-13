Uzm. Dr. Mediha Doğanay: Kalıcı botoks yoktur

Medikal Estetik Hekimi Uzm. Dr. Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Onay, botoks yaptırdıktan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

"KALICI BİR BOTOKS YOKTUR"

Doğanay botoks uygulamalarının kalıcılığına ilişkin şunları söyledi: "Botoksta yaptığımız işlerin hepsi tıbbi bir işlem. Tıbbi işlemler olduğu için bunun hekimler tarafından yapılması lazım. Botoks yapılırken mesela alın bölgesindeki çizgilere botoks yaparken bıraktığımız noktalarda botoksun kalması istiyoruz. Botokstan sonra baş öne doğru eğilmemeli, spor, spa, sauna gibi sıcak ortamlara 2 güne kadar girilmemeli.

"ETKİSİ ORTALAMA 3,5-4 AY SÜRER"

Botoksu etkileyen çok şey var. Kalıcı bir botoks yoktur. Ortalama 3,5 – 4 ay sürer. Mesela hasta antidepresan veya kas gevşetici kullanıyorsa, magnezyum ya da B12 gibi vitamin destekleri kullanıyorsa, ozon tedavisi alıyorsa botoks ömrünü kısaltıyor."