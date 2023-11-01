Ürdün, Filistinlilere tıbbi malzeme gönderdi

Ürdün, Kral Hüseyin Köprüsü sınır kapısı üzerinden altı tır tıbbi malzeme ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım etmek için gönderdi.

AMMAN, 1 Kasım (Xinhua) -- Ürdün, Salı günü Ürdün'le Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü sınır kapısı üzerinden Filistinlilere altı tır tıbbi malzeme gönderdi.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Sağlık Bakanı Firas Al-Hawari, tıbbi malzemelerin şu anda zorlu şartlarla ve insani krizle karşı karşıya olan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yardım etmek için gönderildiğini söyledi.

Kral Hüseyin Kanser Merkezi Girişimi'ni de duyuran Ürdün hükümeti, merkeze gelmelerine izin verilmesi halinde Gazze'deki kanser hastası çocukların tedavisine yardımcı olunacağını kaydetti.

Ürdün Hükümet İletişim Bakanı Muhannad Mubaidin, abluka altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için paralel bir koridorun bulunmasının önemini vurguladı.

Petra'ya göre yardım malzemelerini taşıyan iki Ürdün uçağı Mısır'a iniş yaptı. Yardım malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne götürülmeye hazır.