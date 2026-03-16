Üniversitede salgın paniği! 2 kişi öldü, 11 kişi hastanede, 30 bin kişiyle iletişime geçildi

İngiltere'nin Canterbury bölgesinde menenjit vakalarının artması sağlık yetkililerini alarma geçirdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre bölgede görülen salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişinin hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

ÖLENLERİN İKİSİ DE AYNI YAŞ GRUBUNDA

Hastaneye kaldırılanların büyük bölümünün 18-21 yaşları arasında olduğu ve Kent Üniversitesi öğrencileri olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden iki kişinin de aynı yaş grubunda bulunduğu, bunlardan birinin üniversite öğrencisi olduğunun doğrulandığı aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), salgının ardından geniş çaplı bir çalışma başlattığı bildirildi. Yetkililer, aralarında öğrenciler, üniversite personeli ve ailelerin de bulunduğu 30 binden fazla kişiyle iletişime geçerek salgın hakkında bilgilendirme yaptı. UKHSA uzmanlarının, hastalığa yakalanan kişilerle görüşmeler gerçekleştirerek yakın temaslıları belirlemeye çalıştığı kaydedildi.

Ajans sözcüsü, Canterbury'deki bazı öğrencilere tedbir amacıyla antibiyotik verildiğini ancak menenjitin hangi spesifik türünün salgına yol açtığının henüz belirlenemediğini açıkladı. İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye göre salgının, hastalanan bazı kişilerin katıldığı Canterbury'de düzenlenen bir sosyal etkinlikle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Menenjitin başlıca belirtileri arasında yüksek ateş, kusma ve giderek şiddetlenen baş ağrısı bulunuyor. Hastalığın bazı durumlarda hayati risk taşıyan sepsise yol açabildiği belirtiliyor. Yetkililer, menenjit veya sepsis belirtileri görülen kişilerin en yakın acil servise başvurması ya da 999 acil hattını araması gerektiğini bildirdi.

UKHSA Güneydoğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Trish Mannes, menenjit belirtilerinin bazen soğuk algınlığı, grip ya da alkol sonrası rahatsızlıklarla karıştırılabildiğini söyledi. Mannes, öğrencilerin ve personelin yeni vakalar nedeniyle endişelenmesinin anlaşılabilir olduğunu belirterek yakın temaslılara tedbir amacıyla antibiyotik verildiğini vurguladı.