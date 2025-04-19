Üniversite Öğrencilerinden Hastanedeki Çocuklara Moral Etkinliği

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde üniversite öğrencileri hastanede tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenledi.

Silopi Devlet Hastanesi, Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu (MYO) Çocuk Gelişimi Bölümü iş birliğiyle özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hastane Müdürü Mehmet Cihat Demir'in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri masal kahramanı kostümleriyle çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik, Silopi MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Çatur ve Öğretim Görevlisi Esma TürkYılmaz'ın destekleriyle hayata geçirildi. Etkinliğin temel amacının hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmak ve aynı zamanda ailelerine de psikolojik destek sağlamak olduğu belirtildi.

Etkinliğe katılan Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, çeşitli karakter kostümleri giyerek çocuklarla oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Öğretim görevlisi Esma Türkyılmaz, "Amacımız; hastanede yatan çocuklar için hem eğitim hem de bakım anlamında farkındalık oluşturmaktı. Yatak başı etkinlikleri ve toplu aktiviteler hazırlayarak çocukları ve velilerini mutlu etmeyi hedefledik" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Aslı Sidar, "Çocuklarla vakit geçirmek, onları eğlendirmek bizim için de çok keyifliydi" derken, Hüsna Kaplan ise, "Ben arı kostümü giydim. Çocukları eğlendirmek için buradaydık. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte giydiği civciv kostümüyle dikkat çeken Fatma Ayas ise "Çocukları ve ailelerini eğlendirmek istedik. Biz de çok eğlendik. Çok mutluyuz" dedi.

Silopi Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Mehmet Cihat Demir de, "Silopi Meslek Yüksekokulu ile birlikte planladığımız bu etkinlikte, çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmayı amaçladık. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),