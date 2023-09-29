Ukrayna'da Tehlike Altındaki Yerleşim Birimlerine Tıbbi ve Psikolojik Destek

Ukrayna'da, Rusya ile savaş devam ederken, tehlike altındaki yerleşim birimlerinde sivillere gönüllü ekiplerce tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Ukrayna'nın Yolu yardım kuruluşunun ekipleri, saldırılara maruz kalan Kupyansk kenti ve civarındaki yerleşim birimlerinde halka tıbbi ve psikolojik yardım sağlıyor. Haftada en az 3 kez bölgeye giden ekipler, ağır hastaları ambulansla Harkiv'deki hastanelere ulaştırıyor ve tedavi süreçlerinin ardından tekrar evlerine getiriyor.

Ukrayna'da, Rusya ile savaş devam ederken, tehlike altındaki yerleşim birimlerinde sivillere gönüllü ekiplerce tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor.

Ukrayna ve Rus ordusu arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü Harkiv bölgesinde, cephe yakınındaki yerleşim birimleri saldırılara maruz kalıyor.

Köprülerin bombalanması nedeniyle ulaşılması zor kent ve köylere gönüllü ekipler giderek, tahliye olmayan sivillere destekte bulunuyor.

Harkiv şehrinde faaliyet gösteren " Ukrayna'nın Yolu" yardım kuruluşunun ekipleri de sık sık saldırılara uğrayan Kupyansk kenti ve civarındaki yerleşim birimlerinde halka tıbbi ve psikolojik yardım sağlıyor.

Taleplere göre haftada en az 3 kez bölgeye giden ekipler, durumu ağır hastaları ambulansla Harkiv'deki hastanelere ulaştırıyor. Hastalar, tedavi süreçlerinin ardından tekrar evlerine getiriliyor.

Ukrayna'daki durumu takip eden AA ekibi, gönüllü ekiplerin Harkiv bölgesindeki faaliyetlerini görüntüleyerek, süreç hakkında bilgi aldı.

"Ukrayna vatandaşlarına, kaderine terk edilmediklerini göstermeye çalışıyoruz"

" Ukrayna'nın Yolu" yardım kuruluşunun başkanı Vitaliy Dmitryuk, cephe yakınlarındaki yerleşim birimlerinde Ukrayna yönetimiyle çalıştıklarını ve Kupyansk kenti ile civarındaki yerleşim birimlerinde yaklaşık 50 yardım noktası oluşturduklarını belirtti.

Söz konusu noktalara haftada birkaç kez sağlık uzmanları ve psikologlardan oluşan ekiplerin gittiğini anlatan Dmitryuk, şu ifadeleri kullandı:

"Psikoloğumuz özellikle çocuklarla çalışıyor. Çoğu çocukta kekeleme vardı. Şimdi durum biraz değişti. Sağlık uzmanlarımız da başvuran hastaları muayene ediyor ve duruma göre hastaneye yönlendiriyor. Harkiv'e gitmek isteyenler için 'sosyal taksi' projemiz var. Taksi için talepte bulunan vatandaşlar Harkiv'e ücretsiz gelip gidiyor. Sağlık durumuna göre bazı hastalar hastanelere ameliyat için ulaştırılıyor. Böylece yerleşim birimlerine gidip gerekli yardımı sağlıyoruz ve insanları tehlikeli bölgelerden gitmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz."

Dmitryuk, Ukrayna vatandaşlarına kaderine terk edilmediklerini göstermeye ve onları motive etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ekipteki sağlık uzmanı Dmitro Samilo da Harkiv bölgesindeki yerleşim birimlerinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Kupyansk, Kivşarivka, Kupyansk Uzlovıy gibi yerleşim birimlerindeki sivillere tıbbi destek sağlıyoruz. Haftada 3 kez bu yerlere gidiyoruz. Muayene ve tedaviye ihtiyacı olan çok sayıda vatandaş var, bunların birçoğu yaşlı. Dolayısıyla bu yerlerde yeterince işimiz var." dedi.