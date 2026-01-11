Ucuz yatak alarmı: Merdiven altı üretim sağlığı sessizce tehdit ediyor

Son yıllarda piyasada "yeni" adı altında satılan çok ucuz yataklar, ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre bazı yataklar; hastane, yurt ve benzeri kurumlardan çıkan eski ürünlerin yalnızca dış kılıfları değiştirilerek merdiven altı atölyelerde yeniden satışa sunulmasıyla piyasaya sürülüyor. Dışarıdan temiz görünen bu yatakların iç yapısında ise yılların biriktirdiği bakteri, mikrop ve mantarlar yer almaya devam ediyor.

MERDİVEN ALTI YATAKLARDA GİZLİ TEHLİKE

Milano Life Yatak Kurucularından Sedat Şen, ucuz yatakların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Şen, "Yatak dışarıdan temiz görünebilir ancak yüzeysel temizlik, yatağın içinde yer alan bakteri ve mikropları yok edemez. Bu mikroorganizmalar zamanla solunum yolları hastalıklarından cilt problemlerine kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilir" diyerek uyarıyor. Özellikle ikinci kez piyasaya sürülen eski yatakların, evlere fark edilmeden taşınan büyük bir risk oluşturduğunu vurguluyor.

UZMANLAR UYARIYOR: YATAK 5 YILDA BİR DEĞİŞMELİ

Uzmanlara göre yatakların ortalama kullanım süresi 5 yıl. Bu sürenin sonunda yataklar, gözle görülmeyen ancak sağlık açısından ciddi riskler barındıran mikroorganizma yuvasına dönüşebiliyor. Ancak yüksek fiyat da her zaman kaliteli yatak anlamına gelmiyor. Sedat Şen, "Yatak kişiye özeldir. Pahalı bir yatak herkes için doğru olmayabilir. Önemli olan, kişinin vücut yapısına ve sağlık ihtiyaçlarına uygun yatak seçimidir" diyerek fiyat algısının yanlışlığına dikkat çekiyor.

OMURGA SAĞLIĞI VE UYKU KALİTESİ DOĞRU YATAKLA BAŞLAR

Uzmanlar, kaliteli uykunun temel şartının omurganın doğal eğrisini koruyan doğru yatak seçimi olduğunu belirtiyor. Yanlış yatak seçimi; kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde baskı oluşturarak bel ve sırt ağrılarına neden olabiliyor. Sedat Şen, "Çok sert yataklar vücutta baskı noktaları oluşturur ve kan dolaşımını bozar. Çok yumuşak yataklar ise omurgayı yeterince desteklemez. Her iki durumda da beyin rahatlayamaz ve derin uykuya geçilemez" ifadelerini kullanıyor.

Uzmanlar, kısa vadede cazip görünen ucuz yatakların uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, yatak seçiminde bilinçli olunması gerektiğinin altını çiziyor.