Tuzla Belediyesi Engellilere Evde Refakat Hizmeti Sunuyor

Tuzla Belediyesi, engellilerle kronik hastalığı olan vatandaşlara evde refakat edilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla haftada bir gün 'evde refakatçi hizmeti'ni hayata geçirdi. Hizmet kapsamında hastaların ilaç, yemek, alt değiştirme, beden temizliği ve banyo gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2019 yerel seçimlerde vaadi olarak hayat geçirdiği Kronik Hastalıklar Danışma Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde ilçede kronik hastalığı olan vatandaşlar için 'evde refakatçi hizmeti' veriliyor. Evlerinde bakımları yapılan hastaların yakınlarının da sosyal hayata katılması hedefleniyor. Bu kapsamda 21 yıldır yatağa bağlı yaşayan Akif ve Fatih'i evlerinde ziyaret eden Dr. Şadi Yazıcı, sağlık alanında yaptıkları yenilikler ve hizmetlerle halkın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Bu hizmet sayesinde hasta yakınları, haftada bir gün dışarı çıkabiliyor ve uzun süredir göremedikleri çevreleriyle yeniden bir araya gelebiliyor. Hasta refakatçileri tarafından sağlanan hizmet sayesinde hastalara gün boyu; evde refakat edilerek, ilaç verme, yemek yedirme, alt değiştirme, beden temizliği ve banyo gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanı sıra hastalarla kaliteli zaman geçirilerek moral motivasyon desteği veriliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ile Kronik Rahatsızlıklar Merkezi'nin çalışmalarını yerinde incelemek ve moral destek vermek amacıyla, 21 yıldır yatağa mahkum olan Fatih ve Akif kardeşleri evlerinde ziyaret etti. İki kardeş ve anneyle sohbet eden Yazıcı, "2019 yılı itibariyle Kronik Hastalıklar Merkezi kurma kararı almıştık. Pandemi sonrasında bu çalışmamızı devlet hastanemiz ve sağlık bakanlığımızla birlikte başlattık. Evde sağlık hizmetlerinde çok ciddi bir ekibimiz var. Ama onun ötesinde Kronik Hastalıklar Merkezi kurma amacımız, bazı kronik hastalıklardı. Bunlar engellilik de olabilir, kalp hastalığı da olabilir, yüksek tansiyon da olabilir, çölyak hastası da olabilir. Bu gibi kronik hastalıkların ayrı bir takip ve bakım gerektirdiğini biliyoruz. Bu durumda çok spesifik yardımlara ihtiyaç duyulabiliyor. Bu spesifik yardımların ve bakımların sağlanabilmesi için kurduğumuz birimle birlikte daha önce yaptığımız Evde Sağlık Hizmetleri'nin çok ötesinde, kronik hastalıklara ayrıca baktığımızı ve ilgilendiğimizi belirtmek istiyoruz. Amacımız, onların yaşam standartlarını yükseltmek ve onlara bakan kişilerin yaşam standartlarını yükseltmektir. Çünkü bakıcılar, bakanlar ve annelerin de özgürlüğe ve rahatlığa ihtiyaçları vardır. Onları sağlayarak hem bireyin hem de ona bakan kişinin daha iyi bir noktaya gelmesini sağlamak için elimizdeki her türlü imkanı kullanıyoruz. Kronik hastalıklar merkezimiz bu yönde çok iyi çalışmalara başladı ve geliştirerek devam edeceğiz" dedi.

"AKİF'E KIZ İSTEYECEĞİZ"

21 yıldır yatalak olan ikiz kardeşlerle sohbet edip isteklerini soran Dr. Şadi Yazıcı hayırlı bir istekle de karşılaştı. Fatih, başkandan bir bilgisayar isterken, Akif ise evlenmek istediğini dile getirdi. Fatih'e bilgisayar sözünü veren Yazıcı, "Akif'le konuştuk, inşallah kendisine kız isteyeceğiz. Bu artık gönül işi, gönül işine bakmamak mümkün değil. Fatih'in de bir bilgisayar talebi oldu. Ona inşallah kullanışlı bir şey yapacağız. Akif'in özellikle psikolojisini hazırlaması lazım. Kendisini biraz heyecanlı gördüm" diye konuştu.

"7 YIL SONRA KOMŞUMA GİDEBİLDİM, BU TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU"

Yatalak kardeşlerin annesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya teşekkür etti. Anne, "Oğullarımın yanından bir an olsun ayrılamıyordum. Sağ olsunlar, başkanımızın ekibi gelip bize büyük destek oluyorlar. Ben yıllardır komşularıma gidemiyordum. Bu sayede 7 yıldır görmediğim komşumu ziyaret etme imkanım oldu. Bu tarif edilemez bir duygu. Allah başkanımızdan ve ekibinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde Tuzla'daki kronik hastalığı olan bireyler ve aileleri için düzenlenen özel piknik etkinliğinde bir araya gelerek bir süre sohbet etti.