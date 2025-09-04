Tuvalette telefon kullananlar için büyük risk: Uzmanlar uyardı

Haberler

Güncelleme:
Uzmanlar, tuvalette geçirilen sürenin sağlığı tehdit edebileceği konusunda uyarıyor. ABD'de yapılan bir araştırma, özellikle akıllı telefon kullanımının tuvalette kalma süresini uzatarak hemoroid riskini yüzde 46 oranında artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları, tuvalette geçirilen sürenin birkaç dakikayla sınırlandırılması ve dijital cihazlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

ABD'nin Boston kentinde bulunan Beth Deaconess Tıp Merkezi'nde görevli Dr. Trisha Pasricha'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırma, tuvalette uzun süre vakit geçirmenin hemoroid riskini ciddi ölçüde artırdığını ortaya koydu.

TUVALET CEP TELEFONUYLA İLGİLENMEK HEMOROİD RİSKİNİ YÜZDE 46 ARTIRIYOR

Çalışma kapsamında kolonoskopi yaptıran 125 yetişkinin hem sağlık kayıtları hem de tuvalet alışkanlıkları detaylı bir şekilde incelendi. Katılımcıların yüzde 66'sı tuvalette uzun süre kaldığını belirtirken, yüzde 37'si bu sürenin 5 dakikadan fazla olduğunu ifade etti.

Dr. Pasricha, özellikle tuvalette akıllı telefon kullanımının ciddi bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Araştırma bulgularına göre, tuvalet sırasında cep telefonuyla ilgilenmek –örneğin mesajlaşmak ya da sosyal medyada gezinmek– hemoroid gelişme riskini yüzde 46 oranında artırıyor.

DAMARLARA BASKI YAPIYOR

Uzun süreli oturmanın anal ve rektal bölgedeki damarlara baskı yaptığını belirten araştırmacılar, bunun zamanla dokulara zarar vererek hemoroid oluşumuna neden olabileceğini vurguladı. Çalışma, prestijli tıp dergisi 'PLOS One'da yayımlandı.

RİSKİ ARTIRAN TEK FAKTÖR DEĞİL

Uzmanlar, sadece telefon kullanımı değil; ağır kaldırma, gebelik, genetik yatkınlık, obezite ve yaşlanma gibi faktörlerin de hemoroid riskini artırabileceğini belirtiyor.

"TUVALET SÜRESİ BİRKAÇ DAKİKAYI GEÇMEMELİ, TELEFON KULLANILMAMALI"

Dr. Pasricha, modern yaşamda akıllı telefonların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini, ancak bazı alışkanlıkların sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. "Tuvalet süresi birkaç dakikayı geçmemeli ve bu süreçte telefon kullanılmamalı" uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
