Dünya genelinde her yıl 660 bini aşkın kadında rahim ağzı kanseri görülüyor

Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Prof. Dr. Polat Dursun, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) rakamlarına göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 662 bin kadında rahim ağzı kanseri görüldüğünü, bu vakaların her yıl 350 bininin yaşamını yitirdiğini belirterek, " Türkiye, rahim ağzı kanseri tanısı ve tedavisinde dünyada son derece iyi bir noktadadır." ifadelerini kullandı.

Dursun, Vakıf adına rahim ağzı kanser farkındalık ayı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, rahim ağzı kanseri ve Human Papilloma Virüs ( Hpv ) hakkında bilgi verdi.

Hpv'nin, 200'den fazla farklı tipi olduğunu aktaran Dursun, başta genital bölge olmak üzere vücudun değişik yerlerinde siğil, hücre çoğalması ve kansere neden olabildiğini belirtti.

Dursun, dünyada enfeksiyon kaynaklı ajanla oluşan tüm kanserlerin yüzde 5'inin HPV virüsüyle oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"HPV'nin yol açtığı tüm kanserler hesaplandığında onkolojik tip HPV virüsü, dünyada her yıl 1,5 milyon kanser vakasına sebep olmaktadır. Bunların 582 bini erkeklerde ve 922 bini kadınlarda görülmektedir.

DSÖ rakamlarına göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 662 bin kadında rahim ağzı kanseri görülmektedir. Bu vakaların her yıl 350 bini maalesef yaşamını yitirmektedir."

Türk Jinekolojik Kanser Vakfı Başkanı Prof. Dr. Dursun, rahim ağzı kanserinin en sık az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görüldüğünün altını çizerek, "Dünyada görülen tüm vakaların yüzde 80'i az gelişmiş ve kaynakları sınırlı ülkelerde görülmektedir." ifadesini kullandı.

" Türkiye'de HPV taraması, KETEM'lerde ücretsiz yapılmaktadır"

HPV korunmasında en etkili yolun HPV aşılaması olduğuna işaret eden Dursun, "Bugün HPV aşısı en çok kanser yaptığı bilinen etkenlere karşı antijen içecek şekilde geliştirilmiş ve ülkemizde dahil tüm dünyada kullanıma sunulmuştur." açıklamasında bulundu.

Dursun, "Şu anda ülkemizde HPV'ye karşı etkili aşılarda 4'lü ve 9'lu aşı bulunmaktadır." ifadesine yer verdi.

HPV ve yol açtığı lezyonların tanı ve tedavisinde dünyada uygulanan tüm tanısal ve tedavi edici işlemlerin Türkiye'deki jinekologlar tarafından başarıyla uygulandığına işaret eden Dursun, şu bilgileri paylaştı:

"Dünyada yapılıp ülkemizde yapılmayan hiçbir tanısal veya tedavi edici işlem yoktur. Türkiye, rahim ağzı kanseri tanısı ve tedavisinde dünyada son derece iyi bir noktadadır.

Türkiye'de HPV taraması, Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM), 30-65 yaş arası kadınlara ücretsiz yapılmaktadır. Bu tarama, tüm dünyada birçok ülkeden daha önce başlamış ve halen başarı ile devam etmektedir."