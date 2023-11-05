Türkiye, Mısır'a Sahra Hastaneleri ve ambulanslar göndermek için izin aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ve ambulansların sevkiyatı için izin alındığını açıkladı. Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi gören kanser hastaları ve acil tedaviye ihtiyacı olan diğer hasta ve yaralıların Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile Filistinli yaralıların durumuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000'e yakın hasta ve yaralının, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği sahra hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile İsrail saldırısı altında kalan Gazzelilerin sağlık hakkına erişimi için telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Bakan Koca, konuya ilişkin bugün X hesabından şu mesajı paylaştı:

"KANSER VE ACİL TEDAVİYE İHTİYACI OLAN FİLİSTİNLİLERİ REFAH SINIR KAPISINDAN MISIR'A GETİRİLME ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

"Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000'e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı.

"GAZZELİLERİN TEDAVİSİNDE KULLANILMASI İÇİN MISIR'A GÖNDERECEĞİMİZ SAHRA HASTANELERİ VE AMBULANSLARIN SEVKİYATI İÇİN BEKLEYEN 2 GEMİMİZE LİMANA GİRİŞ İZNİ VERİLDİ"

Görüşmemizde Sn. Bakan bizimle önemi büyük bir bilgi daha paylaşmıştır: Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır. Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."