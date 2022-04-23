Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 16 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 17 bin 524 hasta taburcu olurken bugün 137 bin 853 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,43 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,14 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,43 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 423 bin 229 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 25 BİN 218 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 811 bin 832 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 25 bin 218 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 731 bin 96 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 2 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 898 de yeni vaka tespit edilmişti.