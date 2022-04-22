Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 15 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 19 bin 693 hasta taburcu olurken bugün 149 bin 252 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,43 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,14 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,43 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 418 bin 551 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 24 BİN 526 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 811 bin 323 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 24 bin 526 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 729 bin 729 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 3 bin 354 de yeni vaka tespit edilmişti.