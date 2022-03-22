Türkiye'de 22 Mart günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 90 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 184 hasta taburcu olurken bugün 296 bin 866 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,28 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,05 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,29 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 561 bin 848 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 939 BİN 958 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 759 bin 605 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 939 bin 958 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 516 bin 735 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 14 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken 14 bin 933 de yeni vaka tespit edilmişti.

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