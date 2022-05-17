Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 608 yeni vaka tespit edildi - Haberler

Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre yükseldi. 17 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 608 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 7 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 219 olurken toplam 138 bin 894 PCR testi yapıldı. Dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken bin 254 de yeni vaka tespit edilmişti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 608 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 219 hasta taburcu olurken bugün 138 bin 894 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 833 bin 176 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 53 bin 751 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 780 bin 85 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken bin 254 de yeni vaka tespit edilmişti.