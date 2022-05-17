Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 608 yeni vaka tespit edildi - Haberler

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 608 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 219 hasta taburcu olurken bugün 138 bin 894 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,47 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 53 BİN 751 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 833 bin 176 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 53 bin 751 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 780 bin 85 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken bin 254 de yeni vaka tespit edilmişti.

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