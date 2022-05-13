Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 534 yeni vaka tespit edildi - Haberler

Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 13 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 534 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 7 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 673 olurken toplam 134 bin 27 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 673 hasta taburcu olurken bugün 134 bin 27 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 620 bin 847 doza yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 830 bin 7 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 49 bin 922 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 773 bin 821 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken bin 778de yeni vaka tespit edilmişti.