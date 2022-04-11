Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 28 kişi vefat etti, 6 bin 893 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;bin 893 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 28 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 11 bin 207 hasta taburcu olurken bugün 182 bin 216 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,39 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,11 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,39 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 2 BİN 640 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 796 bin 702 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 2 bin 640 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 689 bin 204 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 32 kişi hayatını kaybederken 5 bin 609 da yeni vaka tespit edilmişti.

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