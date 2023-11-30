Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Görevden Alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla görevden alındı. TTB'den yapılan açıklamada, 'Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır' denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla görevden alındı. TTB'den yapılan açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır" denildi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davada karar bugün açıklandı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada TTB Merkez Konseyi görevden alındı.

TTB'nin X hesabından görevden almaya ilişkin bu akşam yapılan açıklama şöyle:

"Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır. Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır."