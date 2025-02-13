Türk Kızılay, Kan Torbası Fabrikası Kuruyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Yılda 3 milyon adet kan torbasını üretecek şekilde, kan torbası fabrikası kurmak üzere yol çıktık, temelimizi attık bir yıl içinde açılışı yapılacak." dedi.

Yılmaz, Renda Köşkü'nde yapılan Türk Kızılay Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında, sağlık güvenliğine yönelik yürüttükleri akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, kan sisteminin sürdürülebilir olmasına dikkati çekerek, "Kan sisteminde kullanılan malzemelerin testlerinin yurt içinde yapılması bizim için çok büyük bir milli güvenlik sorunu." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde belirli dönemlerde savaş, seferberlik ve ambargo sorunlarının yaşandığına vurgu yapan Yılmaz, şunları aktardı:

"Kan olmadan zaten ne ameliyat ne yaşam oluyor. Yılda 3 milyon adet kan torbasını üretecek şekilde kan torbası fabrikası kurmak üzere yola çıktık, temelimizi attık bir yıl içinde açılışı yapılacak. Arka planda her şey hazır, gelecek sene ocak-şubat gibi içinde makinelerin olduğu, validasyonun başladığı fabrikanın kurdelesini kesmek nasip olur. Kıymetli vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kanın içindeki proteinleri de tedavi aracına dönüştürecek teknolojileri ülkemize getirme sistemi kurma üzerinde çalışıyoruz. Umarız kısa sürede bu müjdelerle geliriz. Bir kaç sene içinde çok farklı bir yere evrilecek bir planlamanın içindeyiz."

"Bütün dünyada en doğru ve yeni testleri yaparak ulusal kan bankacılığını yürütüyoruz"

Yapılan tesislerde AR-GE laboratuvarının da kurulacağını anlatan Yılmaz, biyoterapi ve kök hücre tedavilerinin de akademisyenler eşliğinde geliştirileceğini aktardı.

Kızılay olarak bu sisteme hizmet eden tüm akademik kurulun her zaman yanında olacaklarını kaydeden Yılmaz, "Sağlığı güvenliği anlamında en önem verdiklerimizden bir tanesi ulusal kan temini projesi. Biz bütün dünyada, akademik camiada övünerek en ileri teknoloji ile en doğru ve yeni testleri yaparak ulusal kan bankacılığını yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüttükleri çalışmalar neticesinde geldikleri noktada, geçen yıl 2 milyon 800 bin kan bağışıyla Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 97'sini karşıladıklarını hatırlatan Yılmaz, kök hücre bağışlarında elde ettikleri kazanımlara da değindi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün 1 milyon 177 bin 543 kök hücre bağışçısının verisi elimizde bu çok büyük bir başarı. Bu şu anlama geliyor, artık birinin annesi, babası, birinin çocuğu bir kök hücreye ihtiyaç olduğunda eşleşebilmesi ve çok kısa bir zamanda çaresinin bulunması bizler için mümkün. Bu programı da Sağlık Bakanlığımızla birlikte burada bulunan hocalarımız, Kızılay ile planladılar. Yeni hedefler için planlamalar yapacağımız, konuşacağımız, kısa sürede müjdelerle geleceğiz."

Açılış konuşmasının ardından Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin akademik kurul toplantısı devam etti.