Türk Kızılay, Aşevi Sayısını 91'e Çıkarmayı Hedefliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yıl sonuna kadar ülke genelinde 55 aşevi açma hedefini aşmayı beklediklerini belirterek, "2028 sonunda 81 ilde 91 aşevine ulaşmış olacağız." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine, aşevi sayısını arttırmak için Türk Kızılay il ve şube başkanlıklarıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

Evlerinde tek başına yaşayan, yemek yapamayacak durumdaki yaşlı ve engellilerin bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, onlara "bir tabak sevgi" ulaştırmak istediklerini ifade etti.

Yılmaz, Kızılay gönüllülerinin tek başına yaşayanların kapılarını çalıp hatırlarını soracağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir 'Nasılsın?' demek, bir güler yüz ve bir sıcak yemek götürmek... Bir taraftan da oradaki ihtiyacını gördüğü zaman başka bir ihtiyacı varsa onu da gidermek istiyoruz. 'Nasılsın?' deyip bir elini öpebilmek çok büyük fırsat. Aşevlerimizin bir diğer amacı ise hangi seviyede bir afet olursa olsun, orada hem müdahale edenlerin hem afetten etkilenenlerin beslenmesi. Birinci sorumlu Türk Kızılaydır. Bu aşevleri, bir taraftan da afet zamanındaki beslenme kapasitemizi arttırmayı hedefliyor."

Yılmaz, 2025 yılında başlatılan proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede Türkiye genelinde 46 aşevini hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, ramazan boyunca 46 aşevinden günde ortalama 65 bin kişinin faydalandığını dile getrdi.

Yurt içinin yanı sıra Gazze'de de ramazan boyunca her gün 30 bin kişilik iftarı düzenli verdiklerini belirten Yılmaz, "Kapılar kapalı olmasına rağmen bu çabamızı sürdürmeye devam ettik. Yine Suriye'de, Sudan'da, Somali'de, Yemen'de, her yerde aşevi ve gıda desteği anlamında çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Projemizi 3 yıl içinde tamamlama hedefimiz var"

Yılmaz, aşevlerinin haftanın 6 gün ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini, evlerine yemek götürüldüğü gibi vatandaşların aşevine de gelip yararlanabildiklerini söyledi.

Türk milletinin yardımsever olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aşevlerinin güzel tarafı, bir taraftan çiftçilerimiz ektikleri, biçtikleri mahsulleri aşevine getirip bağışlayabiliyorlar, bir taraftan adak kurbanlarını bağışlayabiliyorlar. Projemizi 3 yıl içinde tamamlama hedefimiz var. 2025 yılı sonuna karar 55 aşevi açma hedefimiz vardı. 55 sayısını aşacağız gibi görünüyor ama 2028 sonunda 81 ilde, 91 aşevine ulaşmış olacağız."

Yılmaz, destek olmak isteyen hayırseverlerin şubelerle iletişime geçmelerinin yeterli olacağını sözlerine ekledi.