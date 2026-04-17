Turgutlu Devlet Hastanesi'nde 3 ayda 5 bin 229 ameliyat yapıldı

Turgutlu Devlet Hastanesinde yılın ilk 3 ayında 245 bin 906 muayene gerçekleştirildiği öğrenilirken aynı dönemde 5 bin 229 ameliyat yapıldığı bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hizmet veren Turgutlu Devlet Hastanesi, 2026 yılının ilk 3 ayına ilişkin sağlık verilerini açıkladı. 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında hastanede toplam 245 bin 906 muayene gerçekleştirildi. Bu süreçte 82 bin 680 acil muayene yapılırken, 5 bin 229 ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmaya devam ettiğini belirterek, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Verilerin Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) sistemi üzerinden alındığı ifade edildi. - MANİSA

