Turgutlu Devlet Hastanesi'nde 3 ayda 5 bin 229 ameliyat yapıldı

Turgutlu Devlet Hastanesi, 2023 yılının ilk çeyreğine ait sağlık verilerini paylaştı. Hastanede toplam 245 bin 906 muayene ve 5 bin 229 ameliyat gerçekleştirilirken, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmaya devam ettiği belirtildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hizmet veren Turgutlu Devlet Hastanesi, 2026 yılının ilk 3 ayına ilişkin sağlık verilerini açıkladı. 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında hastanede toplam 245 bin 906 muayene gerçekleştirildi. Bu süreçte 82 bin 680 acil muayene yapılırken, 5 bin 229 ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmaya devam ettiğini belirterek, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Verilerin Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) sistemi üzerinden alındığı ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

