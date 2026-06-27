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Tunceli'ye 9 hekim kadrosu tahsis edildi

Tunceli'ye 9 hekim kadrosu tahsis edildi
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Sağlık Bakanlığı, Tunceli'ye 6'sı uzman, 3'ü pratisyen olmak üzere 9 hekim kadrosu tahsis etti. İlk kez tıbbi onkoloji uzmanı kadrosu verilmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 9 hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan kadro dağılımına göre, Tunceli'ye tahsis edilen 9 hekim kadrosunun 6'sını uzman tabip, 3'ünü ise pratisyen tabip kadroları oluşturdu. Bu atama döneminde Tunceli'ye ilk kez tıbbi onkoloji uzmanı kadrosu verilmesi ise dikkat çekti. Yeni kadro sayesinde onkoloji takibi ve tedavisi gereken hastaların sağlık hizmetine kendi illerinde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yeni hekim kadrolarının Tunceli'ye hayırlı olmasını dileyerek, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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