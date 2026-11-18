Tunceli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Beltinge Öztürk, KOAH'ın risk faktörleri, belirtileri ve tedavi sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Dünya KOAH Günü kapsamında, kronik solunum yolu hastalıkları arasında yer alan KOAH'a dikkat çekmek ve erken tanının önemine vurgu yapmak amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi tarafından bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Beltinge Öztürk, KOAH'ın gelişiminde sigara kullanımının önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek hastalığın belirtileri, nedenleri ve tedavi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzun süreli öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, erken tanı ve uygun tedaviyle hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğine dikkat çekti.

"Nefes almak yaşamaktır"

Tunceli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Beltinge Öztürk, KOAH hakkında yaptığı açıklamada, "KOAH, akciğerlerde hava akımının kalıcı olarak kısıtlanmasına neden olan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. En önemli risk faktörü sigara kullanımıdır. Bunun dışında pasif içicilik, hava kirliliği, genetik, beslenme, çocukluk çağı enfeksiyonları ve mesleki toz maruziyeti gibi birçok sebep KOAH gelişimine neden olabilmektedir. Uzun süren öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, özellikle eforla ortaya çıkan solunum sıkıntısı hastalığın önemli belirtilerindendir. KOAH yönetilebilir bir hastalıktır. Erken tanı, sigaranın bırakılması uygun solunumsal tedaviler, fiziksel aktivite ve gerekli durumlarda rehabilitasyon ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve hastaların yaşam kalitesi artırılabilmektedir. Nefes almak yaşamaktır. Nefesinizi koruyun, sigaradan uzak durun ve şikayetlerinizi ihmal etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı