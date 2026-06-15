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Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı

Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete başladı
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Tunceli'de imzalanan protokolle Mobil Kanser Tarama Aracı, kırsal bölgelerdeki vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak.

Tunceli'de imzalanan protokol kapsamında Mobil Kanser Tarama Aracı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tunceli'de sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla önemli bir proje daha hayata geçirildi. Tunceli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ile Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mobil Kanser Tarama Aracı vatandaşların hizmetine sunuldu. Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan biri olan erken teşhis imkanlarını yaygınlaştırmak amacıyla hizmet verecek araç; özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser taramalarının ücretsiz olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalarla, vatandaşların yaşadıkları yerde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak ve erken tanı süreçleri güçlendirilecek.

Tunceli genelinde merkezden en uzak köylere kadar vatandaşların sağlığı için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtilirken, erken teşhisin hayat kurtardığı ve zamanında yapılan taramaların sağlıklı yarınlar için büyük önem taşıdığı vurgulandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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