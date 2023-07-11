Tunceli'de Kalp Krizi Geçiren Hastaya Askeri Helikopter İle Sevkiyat
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren Nurten Ersiz, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren Nurten Ersiz (57), askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren Nurten Ersiz için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersiz'in, sağlık durumunun risk içermesi nedeniyle Tunceli'ye sevki için askeri helikopter istendi. Ersiz, Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla kaldırılan jandarmaya ait askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Ersiz'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Sağlık