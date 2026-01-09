Tüberkülozda düzenli ilaç kullanımı hayat kurtarıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Bülbül, tüberküloz tedavisine ilişkin, "Hastalar, ilaçlarını düzgün ve tarif edildiği şekilde kullanırlarsa bir sorunla karşılaşmaksızın hastalıklarını kolaylıkla atlatabiliyorlar." dedi.

Bülbül, AA muhabirine, halk arasında "verem" olarak bilinen tüberkülozun mikrobik olduğunu söyledi.

Tüberküloza "mycobacterium tuberculosis" adlı mikrobun neden olduğunu ifade eden Bülbül, "Verem, özellikle akciğerleri tutan ama akciğer dışı organlarda da enfeksiyona, iltihaba yol açabilen mikrobik bir hastalık." diye konuştu.

Bülbül, Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülke genelinde tüberküloz görülme sıklığının 100 binde 10-15 olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"15-20 yıl öncesine göre çok daha iyi konumdayız. Trabzon'da da yılda 150-200'lü rakamlardan şu anda 100'ün altına düştük. Dolayısıyla tüberküloz açısından ülkemiz, şu anda iyi bir konumda ve daha da iyi konumlara gelmemiz gerekiyor. Bu yönüyle hem hastalar hem de hekimler olarak sürekli uyanık ve dikkatli olmamız lazım. "

"Uzayan öksürük ihmal edilmemeli"

Hızlı tespit ve tedavinin bulaşıyı önlemek ve vaka sayısını minimize etmek açısından önemli olduğunun altını çizen Bülbül, şöyle devam etti:

"Hastalar, özellikle 2-3 haftayı, 1-2 ayı aşan uzayan öksürüklerle karşımıza gelebiliyorlar. Bunun yanında ateş, geceleri aşırı terleme, kilo kaybı, zayıflama, iştahsızlık gibi şikayetler olabiliyor. Bu tür şikayetlerin hepsi tek bir hastada olmayabilir. Bir kısım sadece öksürükle, bir kısım sadece ateşle, bir kısım hasta da kilo kaybetmiş şekilde gelebiliyor. Şikayetler, kişilere göre değişebiliyor."

Bülbül, süresi uzayan öksürüğün ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun altında yatabilecek birçok nedenin bulunduğunu belirtti.

Tüberkülozun da bunlardan biri olduğunu anlatan Bülbül, "Uzayan öksürüğün beraberinde ateş oluyorsa, geceleri aşırı terleme söz konusuysa, zayıflaması varsa, uzayan öksürüğe bu tür ikincil şikayetler eşlik ediyorsa tüberkülozu düşünmek lazım. Şunu da vurgulamam lazım, sadece öksürükle gelen tüberküloz çıkan hastalarımız da söz konusu. Buna dikkat etmek lazım." dedi.

"Tüberkülozdan korunmanın en etkili yolu hastaların tedavisi"

Bülbül, tüberkülozun ağırlıklı damlacık yoluyla bulaştığını belirterek, "Aynı ortamı paylaşmak önemli. Yazın da kışın da olabilir ama kapalı ortamları biz daha çok kış mevsiminde paylaşıyoruz. Böyle olunca da ihtimal kış mevsiminde bir miktar daha artıyor." diye konuştu.

Tüberkülozdan korunmak için en etkili yolun hastaların tedavisi olduğunu anlatan Bülbül, "Tedavisiz hastalar dolmuşa bindiğinde, sinemaya gittiğinde, kapalı ortamları paylaştığında yanında oturan diğer insanlara bulaştırma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla öncelikli amaç hasta kişilerin bir an evvel tespit ve tedavi edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Bülbül, hastaların ilaçlarını günü gününe kullanmalarının da tedavi için önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüberküloz hastalığının tedavisi var. Hastalar ilaçlarını düzgün ve tarif edildiği şekilde kullanırlarsa bir sorunla karşılaşmaksızın hastalıklarını kolaylıkla atlatabiliyorlar. Esas üzerinde durulması gereken konu ilaçların mutlaka düzgün ve kuralına uygun şekilde kullanılmasıdır. Kullanılmadığında çok daha büyük sorunlarla karşılaşıyoruz."