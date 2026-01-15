Haberler

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin "aritmi polikliniği" tanıtıldı

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin 'aritmi polikliniği' tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açılan Aritmi Polikliniği, ritim bozukluğu hastalarının erken tanı ve tedavisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gökay Taylan, bölgedeki yaşlı nüfusun artan ritim bozukluğu riskine dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin "aritmi polikliniği" tanıtıldı.

TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Taylan, başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ritim bozukluğu hastalığının erken tanı ve tedavisinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Aritmi polikliniği ünitesinde hastaların bütüncül şekilde değerlendirildiğini belirten Taylan, "Bu açıdan hem tıp literatüründe hem de ülkemizde ilk ünite diyebiliriz. Geçen yılın başında bilimsel anlamda yazımız tıp dergisinde kabul oldu ve polikliniğimizi açtık. Hem hastalarımıza hem de bilime hizmet açısından çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Taylan, ritim bozukluğu hastalığının sakatlık ve ölüme neden olduğunu dile getirdi.

Yaşlılarda ritim bozukluğunun daha sık görüldüğünü anlatan Taylan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050 ve 2060 yılına kadar mevcut sıklığının en az iki kat artacağı söyleniyor. Bu açıdan bölge halkımızın da Türkiye ortalamasına göre yaşının daha ileri olduğunu öngörürsek polikliniğimizin hayata geçirilmesinden mutluluk duyuyorum. Bölgemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Taylan, vatandaşların poliklinikte yıllık kontrollerini aksatmadan yaptırması gerektiğini kaydetti.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da Tıp Fakültesi Hastanesinin vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Sağlık
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu