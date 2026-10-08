Haberler

Trakya Üniversitesi, Burgaz'daki çocuk hastanesiyle işbirliği protokolü imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi, Burgaz'daki çocuk hastanesiyle işbirliği protokolü imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi ile Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Hastanesi, çocuk sağlığı alanında işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle akademik, klinik ve mesleki işbirliği ile bilgi ve deneyim paylaşımının geliştirilmesi hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında işbirliği protokolü imzaladı.

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen imza töreninde, iki kurum arasında çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında akademik, klinik ve mesleki işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ile sürdürülebilir sağlık işbirliği kurulması hedeflendi.

Trakya Üniversitesinin Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü "Kardeşlik Köprüleri Sağlık Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programda, projenin tanıtım videosu gösterildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin bilgi, beceri ve birikimiyle Balkan coğrafyasına katkı sunduğunu söyledi.

Kosova'dan sonra "Sağlıkta Kardeşlik Köprüleri" programının ikinci en önemli adımını Bulgaristan'la yaptıklarını belirten Hatipler, "Balkanlarda Sağlıkta Kardeşlik Köprüleri kurmak kardeşlik çizgisi içerisinde hep birlikte bilgi üretmek ve tedavi ortaya koymaktır. Bu kapsamda Trakya Üniversitesinin amiral gemisi durumunda olan Tıp Fakültesinin bilgi, birikim ve tecrübesi Balkanlar'a aktarılacaktır." dedi.

Hatipler, Sağlıkta Kardeşlik Köprüleri programının Balkan ülkelerinde yapılacak işbirlikleriyle süreceğini kaydetti.

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov da Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin üst düzeyde olduğunu belirterek, protokol kapsamında Trakya Üniversitesinin tecrübe ve birikiminden yararlanacaklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise Tıp Fakültesi Hastanesinin hizmetlerine ilişkin bir sunum yaptı.

Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi Başhekimi Dr. Blagomir Zdravkov, protokol sayesinde yüksek teknolojiye sahip hastanenin en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Sveta Anastasiya Çocuk Hastalıkları Aktif Tedavi Çok Branşlı Hastanesi Başhekimi Dr. Blagomir Zdravkov tarafından imzalandı.

Törene, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Program, protokol üyeleri ve heyetlerin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir motosiklet kazasında can verdi! Eşi korkunç anlara tanık oldu

Seslendirme sanatçısının kahreden ölümü! Eşi de oradaydı
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
İspanya'da konut krizinin sembolüydü! Evinden çıkarıldıktan 15 gün sonra öldü

Bir ülke onun için ayağa kalktı! 15 gün sonra kahreden haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de

Nazan Öncel ipleri kopardı: Seni de sildim, seni de...
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu

Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

Felaket göz göre göre gelmiş! Kurtulan vatandaştan acı itiraf
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

Gizli kamera skandalında yeni perde! Kocasının da başı büyük belada
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu

AK Partili belediyeye yeni operasyon! 2 bin 32 taşınmaza el konuldu