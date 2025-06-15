Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gençten 5 Hastaya Organ Bağışı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gençten 5 Hastaya Organ Bağışı
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Niğde'de geçirdiği trafik kazası sonrasında beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Ahmet Tatar'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Tatar'dan alınan kalp, karaciğer, böbrekler ve kornealar, nakil bekleyen 5 hastaya umut olacak şekilde farklı illere gönderildi.

NİĞDE'de önceki hafta geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Tatar'ın (28) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Tatar'dan alınan kalp, karaciğer, böbrekler ve kornealar nakil bekleyen 5 hasta için farklı illere gönderildi.

Hacıabdullah Mahallesi'nde 8 Haziran'da otomobille çarpışan motosikletteki Ahmet Tatar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Tatar'ı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi gören Tatar'ın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Ahmet Tatar'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Tatar'ın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları yapılan operasyonla alındı. Hava ambulansına konulan organlar, nakil bekleyen hastalar için farklı illere gönderildi.

'AİLESİ ONURLU BİR KARAR ALDI'

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, Tatar'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "6 gün önce trafik kazası sebebiyle hastanemize başvuran hastamızın, yoğun bakım tedavisi sırasında maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi bu zor süreçte onurlu bir karar alarak, organ bağışı yaptı. Tatar'ın organları 5 hastaya umut olacak. Allah'ın izniyle bu organlarla hayat bulan hastalarımız, şifalarına kavuşacak" diye konuştu.

'BAŞKALARINA HAYAT VERMEK İSTEDİK'

Ahmet Tatar'ın babası Hasan Tatar ise acı dolu bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Oğlumuzun organlarını bağışlayarak başkalarına hayat vermek istedik. Allah herkese sağlık versin. İnşallah organların bağışlandığı çocuklar sağlığına kavuşur. Bu zor zamanda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Tatar'ın cenazesinin, yarın Hacıabdullah Mahallesi'ndeki törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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