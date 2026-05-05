Trafik kazası sonucu yatağa bağımlı kalan genç kız, fizik tedaviyle yürümeye başladı

Geçirdiği trafik kazası sonrası travmatik beyin hasarı yaşayan ve yatağa bağımlı hale gelen Cemile Ecrin Taşcı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gördüğü 8 aylık fizik tedavi ve rehabilitasyonun ardından yeniden yürüyüp konuşabiliyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 15 Haziran 2025'te yolun karşısına geçmek istediği sırada tırın çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Taşcı, ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kazada beyin travması geçiren, iç organları hasar gören ve vücudunda kırık oluşan Taşcı, 52 günlük yoğun bakım sürecinin ardından önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye sedyeye bağımlı halde getirilen Taşcı, 8 ay süren rehabilitasyon programıyla yürümeye ve konuşmaya başladı.

"Hastanede tedavi gören herkes eski sağlığına kavuşmak için mücadele ediyor"

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Cemile Ecrin Taşcı, kazadan sonra bilinç kaybı yaşadığını söyledi.

İlk zamanlarda hafıza problemleri olduğunu, yutma ve konuşma güçlüğü çektiğini belirten Taşcı, şunları kaydetti:

"Fizik tedaviden önce yürüyemiyordum. Doktorlarımın uyguladığı tedavilerin ardından yürümeye başladım. Yeniden yürüdüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte yeni hobiler edindim, gitar çalıyorum. Hastanede çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte gitar çaldım. Burada tedavi gören çocuklara destek oluyorum ve insanlara destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Gelecekte insanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum."

Hastanede 8 ay fizik tedavi gördüğünü ve her hastanın farklı bir hikayesi olduğunu anlatan Taşcı, herkesin yeniden eski sağlığına kavuşmak için mücadele ettiğini dile getirdi.

"Kardeşimin yeniden ayağa kalkması mucize"

Abla Aleyna Yasemin Taşcı ise kardeşinin tedavi öncesinde tekerlekli sandalyede 5 dakikadan fazla oturamadığını aktardı.

Yoğun bakım sürecinden itibaren doktorların tavsiyesiyle kardeşine egzersiz yaptırdıklarını belirten Taşcı, "Kardeşimin yeniden ayağa kalkması bir mucize. Yoğun bakımda onu ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Ecrin, kardeşim gibi değildi, kilo vermişti, yemek yiyemiyordu, makine olmadan nefes alamıyordu. Onun ilk kez makine olmadan nefes aldığı gün ben nefes almış gibi hissettim. Çok zorlu bir süreçti." diye konuştu.

"Sedye seviyesinde aldığımız hastamız tek başına yürüyebiliyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sevgi Gümüş Atalay da travmatik beyin hasarlarında erken müdahalenin ve hızlı rehabilitasyonun tedavide başarı şansını artırdığını söyledi.

Taşcı'nın hastaneye sevk edildiğinde durumunun oldukça kritik olduğunu vurgulayan Atalay, "Hastamız eylül ayında bize ilk geldiğinde araç dışı trafik kazasına bağlı travmatik beyin hasarı nedeniyle yatak seviyesi yani koma diyebileceğimiz bir seviyedeydi. Konuşamıyor, kısıtlı yutkunabiliyor, el ve ayaklarını hareket ettiremiyordu. Hastamızı kliniğimize yatırarak, konuşmayı, yutmayı ve hareket kabiliyetini iyileştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş bir program uyguladık." bilgisini verdi.

Doç. Dr. Atalay, yaklaşık 8 ay süren disiplinli çalışma sonrası elde edilen başarıya ilişkin, "Sedye seviyesinde aldığımız hastamız tedavinin ardından tek başına, bağımsız şekilde yürüyebiliyor ve günlük yaşam aktivitelerini kendi başına yerine getirebiliyor. Sadece çok hafif bir denge problemimiz kaldı, ilerleyen süreçte bunu da aşacağız. Cemile Ecrin çok uyumlu bir hastaydı ve birlikte çok güzel başarı elde ettik." şeklinde konuştu.