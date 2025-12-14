Haberler

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Platelet Rich Plasma (PRP) uygulamasıyla kas iskelet sistemi şikayetlerine etkili bir tedavi sunuyor. Hastane, yeni teknolojileri ve tedavileri hastalarına kazandırmaya devam ediyor.

Trabzon'da kas iskelet sistemi şikayetleriyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvuran hastalar, Platelet Rich Plasma (PRP) olarak bilinen kişinin kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından yoğun bir sıvının hasarlı dokuya enjekte edilmesi işlemiyle şikayetlerinden kurtuluyor.

Başhekim Uzm. Dr. Erhan Özdemir, AA muhabirine, Maçka ilçesindeki Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin 2011'de hizmete alındığını söyledi.

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında bölgeye hizmet verdiğini belirten Özdemir, bu kapsamda ilerleyen dönemlerde hastaneye yeni teknolojileri ve tedavileri kazandırmak istediklerini ifade etti.

Özdemir, hastanede verilen yeni hizmetlerden birinin de PRP uygulaması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son yılların gözde ve etkili tedavisi olan PRP uygulamasını hastanemizde başlatmış bulunmaktayız. PRP, omuz, eklem, diz ve travmaya bağlı tüm ağrılar ile spor yaralanmalarında kolay uygulanabilen fakat etkili bir yöntemdir. Hastanemizde son 2 aydan beri bu uygulama başlatılmıştır. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kapımız açıktır."

"PRP işleminde alerji ihtimali bulunmuyor"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cemil Güner de PRP'nin hastanın kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından zengin plazmanın hasarlı dokuya enjeksiyon yoluyla uygulanması işlemi olduğunu söyledi.

PRP işleminin de diğer kas iskelet sistemine yönelik enjeksiyonlar gibi ultrasonografi görüntüleme eşliğinde yapıldığını belirten Güner, PRP'yi hastanın ağrı ve fonksiyonel durumu üzerine olumlu etkilerini düşünerek planladıklarını kaydetti.

Güner, PRP tedavisini daha çok kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullandıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle omuz, diz, kalça eklemi, dirsek ve topuk bölgesindeki bazı rahatsızlıklarda kullanıyoruz. Onun dışında birtakım yumuşak doku enflamasyonları süreçlerinde de kullanıyoruz. Yine tenisçi, golfçü dirseği dediğimiz bazı rahatsızlıklarda da çok yaygın olarak kullanıyoruz."

Yaklaşık 20 dakika süren PRP işleminde alerji ihtimalinin olmadığını belirten Güner, işlemin hastaların tedavi süreçlerinde uzamaya yol açmadan seanslar halinde uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title