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Toplumda artan psikolojik rahatsızlıklar ve çözüm yolları üzerine Dr. Kahraman Güler'den açıklamalar

Toplumda artan psikolojik rahatsızlıklar ve çözüm yolları üzerine Dr. Kahraman Güler'den açıklamalar
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Klinik Psikolog ve Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kahraman Güler, toplumda artan psikolojik rahatsızlıklar ve bu sorunların yol açtığı tehlikeler hakkında konuştu. Dr. Güler, psikopatik özellikler gösteren bireylerin sosyal hayatı tehdit ettiğini ve toplumsal güvenliğin artırılması gerektiğini belirtti.

Klinik Psikolog ve Mudanya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kahraman Güler Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE TEHLİKELİ BİREYLER

Dr. Güler, toplumda giderek artan psikolojik sorunlar ve bunun sonucunda oluşan tehlikeleri vurgulayarak şunları söyledi: "Psikolojik rahatsızlığı olan birçok insan sahipsiz ve yol gösterilmiyor. Tacize, şiddete uğramış ya da saldırgan davranışlar sergileyen, mafyatik olaylara karışan bireyler var. Bunlar toplum için ciddi bir tehdit oluşturuyor. İnsanların kimin ne yapacağını bilememesi, trafikte bile birine saldırıya uğrama korkusuyla yaşaması anlaşılır bir endişe."

TOPLUMSAL GÜVENLİK ARTIRILMALI

Bu tehlikelerin farkında olarak, Güler toplumsal güvenliğin artırılması gerektiğini de ifade etti. "Güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor. Daha fazla güvenlik personeli olmalı, kameralar daha etkin izlenmeli ve toplumun sakin olmayı öğrenmesi lazım. Bu konuda kamu spotları hazırlamak ve eğitim sistemine erken yaşlardan itibaren bilinçlendirici programlar eklemek önemli."

EĞİTİMLE FARKINDALIK OLUŞTURULMALI

Dr. Güler, bu sorunun yalnızca güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğini, aynı zamanda toplumsal eğitim ve farkındalık yaratmanın da önemli olduğunu belirtti. "Anaokulundan itibaren çocuklara toplumsal sorumluluk ve güvenlik bilinci kazandırılmalı. Bu eğitimler sayesinde ileride daha sağlıklı bir toplum oluşabilir."

Dr. Güler'in açıklamaları, toplumsal güvenlik ve bireysel sağlığın birbirini nasıl etkilediğini net bir şekilde ortaya koyarken, gelecekteki tehlikeleri önlemek için yapılması gerekenler hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Haberler.com / Musa Kara - Sağlık

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