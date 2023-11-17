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Tokat Yeşilyurt'ta Kızılay Kan Bağışı Kampanyası Başlattı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kızılay, kan bağışı kampanyası başlattı. Hükümet Konağı önünde konuşlanan Kızılay'ın mobil kan toplama aracında gönüllüler yoğun ilgi gösterdi. Belediye hoparlöründen kampanya anons edilirken cuma vaazı sonrası vatandaşlar kan alma noktasına başvurdu. Gerekli test ve kontroller sonrası bağışçılardan kanları alındı. Kızılay'ın üç ayda bir ilçeye gelerek kan bağışı kampanyası yaptığı vatandaşların ise destek olduğu bildirildi.